Haberler Video Son dakika: Elazığ Gezin köyünde depremde yıkılan binalar havadan görüntülendi
Son dakika: Elazığ Gezin köyünde depremde yıkılan binalar havadan görüntülendi

Son dakika: Elazığ Gezin köyünde depremde yıkılan binalar havadan görüntülendi

25.01.2020 10:36

Elazığ’da meydana gelen 6.8 ve 122 artçı depremin ardından sonra vatandaşlar geceyi dışarıda ateş yakarak geçirdi. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremden dolayı Elazığ'da 20 kişi hayatını kaybetti, binden fazla yaralandı. Depremde yıkılan binalar havadan görüntülendi.


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