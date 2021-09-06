6 Filistinli en yüksek güvenlikli İsrail hapishanesinden kaçtı

Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 6 Filistinli İsrail'in en iyi korunan Gilboa Hapishanesi'nden 10 metrelik bir tünel kazarak kaçtı. Öte yandan İsrail basınından gelen bilgiye göre, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği açıklandı. İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın Hapishaneler İdaresi'ne dayandırdığı habere göre, güvenlik güçleri, ülkenin kuzeyindeki Gilboa Hapishanesi'nden kazdıkları tünellerden dün gece kaçan 6 Filistinliyi aramayı devam ettiriyor. Habere göre, kaçanlar, Fetih örgütünün silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ve İslami Cihad örgütü mensubu Yakub Nufeyat ile Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda adındaki 5 kişiden oluşuyor.