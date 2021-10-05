Haberler Haber Videoları 55 kilodan 91 kiloya çıktı! 'Yumurtalık tümörü' teşhisi konulan 25 yaşındaki anneden 20 kiloluk kitle çıkarıldı

55 kilodan 91 kiloya çıktı! 'Yumurtalık tümörü' teşhisi konulan 25 yaşındaki anneden 20 kiloluk kitle çıkarıldı

55 kilodan 91 kiloya çıktı! 'Yumurtalık tümörü' teşhisi konulan 25 yaşındaki anneden 20 kiloluk kitle çıkarıldı
05.10.2021 12:41 - Son Güncelleme: 05.10.2021 12:42
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Şişkinlik nedeniyle gitti! 20 kiloluk tümör çıkarıldı


Kader İşçi, 25 yaşında bir çocuk annesi. İşçi, 7 ay önce şişkinlik şikayetiyle doktora gitti. Genç anneye önce idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konuldu ancak tedaviye rağmen şişkinlik artmaya devam etti. Kader İşçi, bu süreçte 55 kilodan 91 kiloya çıktı. Genç kadına doğru teşhis yaklaşık 6 ay sonra kondu. Kader İşçi'nin yumurtalık tümörü olduğu anlaşıldı. Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kiniği'nden jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Taylan Şenol ve ekibi tarafından 15 gün önce ameliyat edilen İşçi'nin karnından tam 20 kiloluk tümör çıkarıldı.

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