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Bingöl Solhan'da feci kaza! Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır, 7 yaralı | İlk görüntüler

Bingöl Solhan'da feci kaza! Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır, 7 yaralı | İlk görüntüler
05.10.2021 12:53
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobille çarpışan ambulans şarampole devrildi; 2'si ağır, 7 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğu belirtildi.


Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobille çarpışan ambulans şarampole devrildi; 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.



Bingöl- Solhan D-300 karayolu Masala mevkisinde bugün saat 08.00 sıralarında henüz sürücüleri belirlenemeyen ambulans ile otomobil çarpıştı.

Boş olduğu belirtilen ambulans, şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.



2'SİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılar, Solhan ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğu belirtildi.

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