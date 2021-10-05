55 kilodan 91 kiloya çıktı! 'Yumurtalık tümörü' teşhisi konulan 25 yaşındaki anneden 20 kiloluk kitle çıkarıldı
Kader İşçi, 25 yaşında bir çocuk annesi. İşçi, 7 ay önce şişkinlik şikayetiyle doktora gitti. Genç anneye önce idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konuldu ancak tedaviye rağmen şişkinlik artmaya devam etti. Kader İşçi, bu süreçte 55 kilodan 91 kiloya çıktı. Genç kadına doğru teşhis yaklaşık 6 ay sonra kondu. Kader İşçi'nin yumurtalık tümörü olduğu anlaşıldı. Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kiniği'nden jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Taylan Şenol ve ekibi tarafından 15 gün önce ameliyat edilen İşçi'nin karnından tam 20 kiloluk tümör çıkarıldı.
25 yaşında bir çocuk annesi Kader İşçi, 7 ay önce şişkinlik şikayetiyle doktora başvurdu. Önce idrar yolu enfeksiyonundan kaynaklanabileceği düşünüldü, ancak tedaviye rağmen karnındaki şişkinlik artmaya devam etti. Bu süreçte 55 kilodan 91 kiloya kadar çıkan genç kadına doğru teşhis yaklaşık 6 ay sonra kondu. Kader İşçi'nin yumurtalık tümörü olduğu anlaşıldı. Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kiniği'nden jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Taylan Şenol ve ekibi tarafından 15 gün önce ameliyat edilen İşçi'nin karnından tam 20 kiloluk tümör çıkarıldı.
Tunceli'de yaşadığı sırada şişkinlik şikayeti ile doktora başvuran 25 yaşındaki Kader İşçi, hızla kilo almaya devam edince önce ikinci çocuğuna hamile olduğunu sandı. Ancak gebelik testi negatif çıktı. Şişkinliğinin enfeksiyon kaynaklı olabileceği söylendi ve bir süre idrar yolu enfeksiyonu tedavisi gördü.
Şikayetleri bitmediği gibi, şişkinliğine hazımsızlık da eklendi ve artık günlük hayatını sürdürmekte zorlanmaya başladı. Manisa'da tekrar doktora giden genç kadına çekilen MR'ın ardından aylar sonra teşhis konabildi. 7 ay içinde 55 kilodan 91 kiloya kadar çıkan İşçi'nin yumurtalıklarında 35-40 cm çapında dev bir kitle olduğu tespit edildi. İstanbul'a gelen İşçi, Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nden Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Taylan Şenol'a başvurdu ve hemen ameliyata alınarak sağlığına kavuştu.
"PANDEMİDEN SONRA BÜYÜMÜŞ KİSTLERİ DAHA SIK GÖRMEYE BAŞLADIK"
Doç. Dr. Şenol, İşçi'nin yaklaşık bir ay önce kendilerine başvurduğunu anlatarak "Karnında oldukça büyük bir şişlik vardı ve ultrasonda baktığımda kocaman bir kist olduğunu gördüm. Daha sonra bu kistin yumurtalık kisti olduğunu anladık ve ameliyat gerektiğine karar verdik.
Bu yaştaki hastalarda bu kadar büyük kistleri açıkçası çok sık görmüyoruz. Özellikle buna bağlı karın şişliğini de zaten bu hastalarda çok görmüyoruz. Genellikle ileri evre yumurtalık kanserlerinde karın şişliği olur. Yumurtalık kistleri bir kaç santimden, Kader'in durumunda olduğu gibi 50-60 santime kadar değişen boyutlara ulaşabiliyor. Hastalar genellikle gebe olduklarını ya da kilo aldıklarını sanıyorlar. Ne yazık ki pandemiden dolayı da doktora gelmek konusunda insanlar biraz daha isteksizler. O yüzden bu kistleri bugünlerde daha ilerlemiş olarak görüyoruz" dedi.