5 Mart 2021 Ergün Diler: Puslu hava

Takvim Gazetesi yazarı Ergün Diler'in 5 Mart 2021 tarihli yazısı! Ergün Diler, TAM yazı için klavyenin başına geçtiğim sırada ACI HABER GELDİ... Bitlis'te askeri helikopterimiz düştü. 9 Mehmetçik şehit oldu... Düşme nedeni, ayrıntıları açıklanacaktır. Ancak puslu havalarda en ince detaya bile bakılmalıdır... Artık bana hiçbir şey normal gelmiyor... Bu olayda da KUŞKULARI elden bırakmamak şart... Yazının devamı haberimizde...