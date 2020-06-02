48 günlük aradan sonra bugün TBMM açıldı, Genel Kurul toplantısında yeni normale dönüş hakkında konuşuldu

02.06.2020 17:38

16 Nisan'da verilen aranın ardından TBMM bugün açıldı. TBMM Genel Kurulu, bugün Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Bilgiç yapılan toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasında "yeni normal"e dönüşle birlikte Meclisin yoğun çalışmalarına bugün başladığını belirtti. AK parti Hatay Milletvekili Rıdvan Turan, konuşmalarında 27 Mayıs darbesinden de bahsederek söz konusu darbenin bir ayıp olduğunu ve yok sayılmaması gerektiğini kaydederek, TBMM'nin bugüne kadar tüm darbecilerin yaptığı yasal düzenlemeleri ortadan kaldırması gerektiğini vurguladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasında "yeni normal"e dönüşle birlikte Meclisin yoğun çalışmalarına bugün başladığını belirtti.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere salgınla mücadele sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Bilgiç, milletvekillerinden, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının önerilerine uyum sağlamalarını, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına dikkat etmelerini rica etti.

AK parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin Türkiye'de her 10 yılda bir darbelere kapı araladığını ifade ederek, "60. yılında bir kez daha lanetle ve gerçekten kınayarak anmak ve telin etmek istiyorum." diye konuştu.

27 Mayıs askeri darbesinin devleti millet karşısında ayıplı hale getirdiğini dile getiren Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın, Yassıada'yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürdüğüne işaret etti.

Yayman, söz konusu darbenin bir ayıp olduğunu ve yok sayılmaması gerektiğini kaydederek, TBMM'nin bugüne kadar tüm darbecilerin yaptığı yasal düzenlemeleri ortadan kaldırması gerektiğini vurguladı.

AK Parti'li Yayman, "Türkiye'nin kurtuluşu da milletimizin iradesi de seçimden, demokrasiden yanadır." dedi.

16 Nisan'da verilen aranın ardından yeniden bugün açılan Meclis'te yeni koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda Genel Kurul Salonu'nda bulunan milletvekilleri, Meclis çalışanları ve gazeteciler maske takıyor. Milletvekilleri sıraları sosyal mesafe kuralı gereği birer koltuk boş bırakılarak düzenlenirken, milletvekilleri yerlerinden ve kürsüden maskelerini çıkarmadan konuşuyor.