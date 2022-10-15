Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maden faciasının yaşadığını ve 41 madencinin hayatını kaybettiği Bartın Amasra'da önemli açıklamalarda bulundu. Madenlerde risk görmek istemediklerini belirten Başkan Erdoğan, "Sorumluluların kimler olduğu soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalar çok yönlü olarak başlamıştır. Artık madenlerimizde hiçbir eksik ve gereksiz risk görmek istemiyoruz. Maden kazalarını tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin çabaları içindeyiz." dedi.