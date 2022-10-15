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''41 ŞEHİT'' Başkan Erdoğan Bartın Amasra'da facianın yaşandığı maden ocağında! Bilgi aldı, açıkladı

''41 ŞEHİT'' Başkan Erdoğan Bartın Amasra'da facianın yaşandığı maden ocağında! Bilgi aldı, açıkladı
15.10.2022 15:26

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maden faciasının yaşadığını ve 41 madencinin hayatını kaybettiği Bartın Amasra'da önemli açıklamalarda bulundu. Madenlerde risk görmek istemediklerini belirten Başkan Erdoğan, "Sorumluluların kimler olduğu soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalar çok yönlü olarak başlamıştır. Artık madenlerimizde hiçbir eksik ve gereksiz risk görmek istemiyoruz. Maden kazalarını tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin çabaları içindeyiz." dedi.

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