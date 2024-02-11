41 gün 6 saldırı! 31 Mart öncesi kirli senaryo: Hedef milli irade

31 Mart seçimleri öncesi 1 Ocak ve 8 Ocak'ta önce Müslümanları hedef alan saldırılar 28 Ocak'ta Santa Maria Kilisesi'ne yöneldi. DEAŞ'lı teröristler bir kişiyi acımasızca katletti. Farklı kesimleri hedef alarak seçimler öncesi korku iklimi oluşturmayı hedefleyen bu saldırıların ardından Filozof Ramazan lakaplı Ramazan Pişkin 31 Ocak'ta uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Bu saldırıdan günler sonra asrın çifte felaketinin yaşandığı depremin yıl dönümünde DHKP-C'li teröristler Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı girişiminde bulundu. Son olarak eli silahlı alçaklar AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına saldırdı.

Konuyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, "6 saldırı 3'e bölmek gerekiyor. İlki inançlara yapılan bir saldırı, sadece bir camiye değil bir kiliseye de saldırı yapılıyor." dedi. Dini inançlara saldırının ardından adalet ve demokrasinin hedef alındığını belirten Karataş, "Saldırıyı yapanlar vatandaşın iradesini ortaya koymasını engellemeye çalışanlardır." dedi.