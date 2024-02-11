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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024, 12:43 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024, 13:13

41 gün 6 saldırı! 31 Mart öncesi kirli senaryo: Hedef milli irade

Milli iradeyi hedef alan, toplumsa fay hatlarını tetiklemek isteyen unsurlar, seçimlere sayılı bir zaman kala karanlık yüzlerini göstermeye başladı. AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise elim olay üzerinden siyasi rant devşirip "Saldırının AK Parti ile ilgisi yok" paylaşımı yaptı. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, İmamoğlu'na çok sert tepki gösterdi, "Hayırdır muhattabın kim, kimden aldın bilgiyi?" dedi. Kalleş saldırıya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde çevrede kaçışan insanlar ve arabaların arasına saklanan çocuk dikkat çekti. Öte yandan 1 Ocak'tan itibaren özellikle İstanbul'da gerçekleştirilen saldırılar A Haber ekranlarında masaya yatırıldı.

31 Mart seçimleri öncesi 1 Ocak ve 8 Ocak'ta önce Müslümanları hedef alan saldırılar 28 Ocak'ta Santa Maria Kilisesi'ne yöneldi. DEAŞ'lı teröristler bir kişiyi acımasızca katletti. Farklı kesimleri hedef alarak seçimler öncesi korku iklimi oluşturmayı hedefleyen bu saldırıların ardından Filozof Ramazan lakaplı Ramazan Pişkin 31 Ocak'ta uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Bu saldırıdan günler sonra asrın çifte felaketinin yaşandığı depremin yıl dönümünde DHKP-C'li teröristler Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı girişiminde bulundu. Son olarak eli silahlı alçaklar AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına saldırdı.

Konuyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, "6 saldırı 3'e bölmek gerekiyor. İlki inançlara yapılan bir saldırı, sadece bir camiye değil bir kiliseye de saldırı yapılıyor." dedi. Dini inançlara saldırının ardından adalet ve demokrasinin hedef alındığını belirten Karataş, "Saldırıyı yapanlar vatandaşın iradesini ortaya koymasını engellemeye çalışanlardır." dedi.

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