4 günlük kısıtlamanın ardına marketlerde yoğunluk var mı? 27 Mayıs marketler saat kaçta kapanıyor?

27.05.2020 14:04

Marketler bugün açık mı sorusu 3 günlük bayram tatili sonrasında oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi BİM-A101-ŞOK-Migros sokağa çıkma yasağı süresince belirli saatlerde kapalıydı. Bu kapsamda marketlerin açık olup olmayacağını merak edenler arama motorlarında "Marketler bugün açık mı" sorusuna yanıt arıyor. Peki, BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri nedir? 27 Mayıs marketler saat kaçta açılıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı... Dün gece saat 24.00'ten itibaren sonra sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Marketler bugün sabahtan itibaren hizmet vermeye devam edecek.

Marketler yarın açık mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta alınan karara göre, 23 Mayıs 00.00'dan 26 Mayıs 24.00'e kadar Türkiye'nin 81 ilinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması bu gece sona erecek. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede market, fırın ve diğer hizmet veren yerlerin açık olup olmayacağı bilgisi vatandaşlarla paylaşıldı. 23 Mayıs Cumartesi günü marketler ve bakkallar belirli saat aralığında hizmet vermişti. Peki, 27 Mayıs marketler saat kaçta açılıyor? İşte BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri...

MARKETLER YARIN AÇIK MI?

Dün gece saat 24.00'ten itibaren sonra sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Marketler bugün sabahtan itibaren hizmet vermeye devam edecek.

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Geçtiğimiz günlerde ise İçişleri Bakanlığınca alınan önlemlerle birlikte marketlerin çalışma saatleri değişti.

BİM KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.

ŞOK MARKET KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK Market 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DÜN GECE SONA ERDİ

24-26 Mayıs arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.

Genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs perşembe ve 22 Mayıs cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. 24-26 Mayıs arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır. 23-26 Mayıs'ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek."