3 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

05.06.2020 10:37

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 37 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 11 ilde 11'i muvazzaf 18 şüpheli hakkında soruşturma açıldı. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi' olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve aranan 37 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamayla 37 FETÖ/PDY şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi' olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli, bugün saat 06.00'da Başsavcılığımızın talimatıyla yapılan çalışma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde yapılan arama işlemlerinde; 3 şüphelinin üzerinden sahte kimlik, 1 şüphelinin yapılan ev aramasında 19 bin 125 dolar, 19 bin 250 Euro, 3 adet 100 gramlık külçe altın, 3 adet çeşitli gramlarda altın bilezik, 1 adet küçük altın, 1 adet cumhuriyet altını, ayrıca 25 adet 1 dolar, 1 şüphelinin üzerinden kardeşine ait kimlik elde edilmiş olup soruşturmalar devam etmektedir."

İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin hücre evi yapılanmasına yönelik 27 adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda örgütün mahrem yapı içerisinde görev alan ve ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle hakkında arama kararı olan 31 şüpheli gözaltına alındı.

TL, EURO VE DOLAR STOKLAMIŞLAR

Adreslerde yapılan aramalarda cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere örgütü destekleyen kişilerden toplandığı belirlenen 203 bin 950 lira, 3 bin 380 Euro, 68 bin 350 dolar, bir miktar ziynet eşyası, gizli haberleşme ve veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş toplam 54 tablet bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

DİYARBAKIR'DA FETÖ OPERASYONU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen, 11'i muvazzaf 18 askeri personele yönelik gözaltı kararı verildi.

11 il'de yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor..