28 Şubat davasında 3 darbeci daha kodesi boyladı! Aydan Erol, İlhan Kılıç ve Kenan Deniz infaz tutuklandı

Son dakika haberi... 28 Şubat davasında haklarında yakalama kararı çıkarılan, Aydan Erol, İlhan Kılıç ve Kenan Deniz infaz savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında yakalama kararı vermesi üzerine, sanıklar arasında bulunan emekli generaller İlhan Deniz, Aydan Erol ve Kenan Deniz infaz savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında yakalama kararı vermesi üzerine, sanıklar arasında bulunan dönemin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç (85), dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol (81) ve dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Danışmanı emekli Tümgeneral Kenan Deniz (73) Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.







Sanıkların adliyedeki işlemleri yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. İnfaz savcılığındaki işlemleri tamamlanan sanıklar, hükümleri yüzlerine okunmasının ardından Silivri Cezaevi'ne gönderildi.



