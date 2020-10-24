Başkan Erdoğan'dan Berlin'deki cami baskınına tepki: Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığıdır

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ''Almanya'da bir camiye yüzlerce polisle yapılan saldırının izahı olamaz. Bunun adı İslam düşmanlığıdır. Bunun benzerini Müslümanlar olarak biz Hristiyanların mabedlerine yaptık mı? Yapmadık ve yapmayız.'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüşme yaptık. Tabi Azeri televizyonunda spiker bayan kardeşimin o gözleri yaşlı olarak ağladığı anları kendisi ile paylaştım. Şu anda Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Oraları geri almaya hamdolsun almaya başladılar. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz, imanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Azmettin mi tevekkül et gerisi Allah kerim. İşte bu büyük millet de böyle canladı. Bu bir sevda öyküsü Hazar'dan Balkanlar'a elhamdülillah.

Kayseri, asaleti ile feraseti ile cesareti ile becerisiyle, çalışkanlığı ile yerli ve milli duruşu ile iftihar ettiğimiz şehirlerin başında bulunuyor. Bu şehrin hakk yoluna gidenlerin asa olsam ellerine diyen şairleri ile iftihar ediyoruz. Sizlerin şahsında Kayserili olmayı bir şeref olarak kimliğinde taşıyan tüm Kayserililerle iftihar ediyoruz.

Kayseri her ziyaretimizde bizi samimiyetle bağrına bastı. Kayseri yapılan her seçimde bizi sandıkta zirveye taşıdı. Kayseri girdiğimiz her mücadelede en küçük bir tereddüt etmeden yanımızda yer aldı. Kayseri maruz kaldığımız her saldırıda göğsünü bize siper etmekden çekinmedi. Biz de bugüne kadar Kayseri'nin kalkınması için ne gerekiyorsa yaptık. Üretim, ticaret, sanayi, çalışkanlık, beceriklilik Kayserilinin hamurunda zaten var.

Kayseri'de geçtiğimiz yıl 1 milyar 800 milyon lirayı bulan bir önceki yıl 1 milyar 640 milyon liraya ulaşan yatırımların resmi açılışlarını yaptık. Bugün de Sahabiye ve Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yaklaşık 800 konut ve 55 işyerinin açılışlarını gerçekleştireceğiz. Dönüşüm tamamlandığında kendimiz 900 yeni konuta daha kavuşmuş olacak.









Kayseri gecekondusu kalmayan bir şehir haline geldi. Özel sektörümüz zaten Kayseri'nin yüz akıdır. Kayseri'nin bizzati kendisi Türkiye sınırlarını aşarak bir dünya markası bir değer haline gelmiştir. 2023 hedeflerinin sembolü olan bu şehirin 2053 vizyonunun da sancaktarlığını yapacağına inanıyorum.

İkinci il kongremizi yaptığımız Kayseri'nin her zaman olduğu gibi bu yeni dönemin lokomotifliğini üstleneceğine inanıyorum. İlk kongremizi Şırnak'ta yaptık. Yarın da inşallah büyükşehir olarak Malatya'da olacağız.

Türkiye, bir yandan bölgesinde ve dünyada yaşanan büyük değişimin merkezinde mücadelesini sürdürürken kalkınmada da kararlılıkla yürüyor.

Gelişmiş denilen devletlerin bırakın dünyayı yönetmeyi kendi vatandaşlarına bile faydaları olmadığını müşayede ettik. Sömürülen bölgelerin ise yıldızının hızla parladığını görüyoruz. Türkiye işte bu ortamda hak ettiği yeri almanın mücadelesini veriyor. Bir kez daha altını çizerek tekrar ediyorum; Bizim kimsenin toprağında hakkında hukukunda kaynaklarında gözümüz yok. Sadece kendimizin ve yüzlerce yıldır birlikte yaşadığımız kardeşlerimizin haklarını savunmaya çalışıyoruz.

Binlerce kilometre uzaktan gelip, terör koridoru kurmaya çalışanları elbette seyredecek değiliz.

Son dönemde Suriye'nin Irak sınırı tarafında yeni bir terör örgütü oluşumu faaliyetlerine hız verildiğini görüyoruz. Bakıyorsunuz orada bir terör devleti kurma gayreti var. Türkiye sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığı, terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir. Ne gerekiyorsa onu yapacak ve bu terör bataklığını kurutacağız. Bu konunun müttefiklikle, dostlukla hiçbir ilgisi bulunmuyor. Şayet karşımızdakiler gerçekten müttefikimizlerse onlarla her meseleyi kendi mecralarında değerlendirmeyi ve sonucuna saygı duymalarını bekleriz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum kesiminin şımarıklıklarına teslim olunması yerine hukukun yanında yer alınması gerekiyor. Akdeniz haritasına göz ucuyla bakılması bile Türkiye'nin haklılığını ortaya koyacaktır.

Karadeniz'de bulduğumuz 80 milyar dolara tekabül eden 405 milyar metreküplük doğal gaz kaynağı Akdeniz'deki sondajlarımızla ilgili ümitlerimizi artırmıştır. İnşallah bu bölgeden de en kısa içinde güzel haberler bekliyoruz. Libya'da darbecilerin yanında yer alan herkesin demokrasi sicili bozulmuştur. Darbecilere destek veren hiçbir ülkenin dünyada demokrasi konusunda söz etme hakları kalmamıştır.



MACRON'UN ZİHİNSEL NOKTADA TEDAVİYE İHTİYACI VAR

Hele hele Marron denen zatın İslam ile derdi nedir? Bunun bir defa Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Öncelikle bir akli noktadan kontrol. İki de bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile uğraşmak sana birşey kazandırmaz. Seçimlerde akıbetinin ne olduğunu göreceğiz. Fransaya bir şey kazandıramadı ki kendine kazandırsın. Bizim ilkeli tavırlarımız bundan sonra da aynen devam edecektir. Şu anda Azerbaycan'daki felaketlerin arkasında bunlar var. Bu işgallerin arkasında bunlar var. MİSK üçlüsünün içerisinde yer alıyorsun bugüne kadar ne yaptınız? İşgalden Azeri topraklarını kurtardınız mı? Hayır, sadece Ermenilere silah gönderiyorsunuz ve Ermenilere gönderdiğiniz silahlarla barış tesis edeceğinizi sanıyorsunuz, edemezsiniz çünkü dürüst değilsiniz. Türkiye bu kardeşlerinin yanında yer aldı bundan sonra da yer almaya devam edecek.



KARDEŞLERİMİZ BU MÜCADELEDEN ZAFERLE ÇIKACAKTIR

Evleri bomba yemiş olan Nigar kızımızı televizyonda izledim ve Nigar kızımız oradan dertlerini anlatıyordu gözleri yaşlı. Biz onları gözleri yaşlı bırakmayacağız. Azeri kardeşlerimiz bu mücadeleden zaferle çıkacaklar. Dün Azerbaycan toprakları işgal edilip Azerbaycanlı kardeşlerimiz katledilirken gözleri görmeyen, kulakları sağır şekilde bekleyenler vardı. İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesinde her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Avrupa'da tırmanan İslam düşmanlarının her gün yeni emareleri ile karşılaşıyoruz. Almanya'da bir camiye yüzlerce polisle yapılan saldırının izahı olamaz. Bunun adı İslam düşmanlığıdır. Bunun benzerini Müslümanlar olarak biz Hristiyanların mabedlerine yaptık mı? Yapmadık ve yapmayız.

Bunların liderleri ile görüştüğümüz zaman, nasıl oldu ya, olmaz böyle birşey hemen buna başladılar. Bütün kayıtlar ortada biz kayıtlarla konuşuyoruz. Onlarda özgürlük diye birşey yok. Laiklik diye birşey de yok. Hep yalan, güya özgürlüğün ve laikliğin kalesi Fransa'da peygamber efendimize hakaret eden karikatürlerin binaların üzerine yansıtılması en sefilinden basitliktir.





İSLAM DÜŞMANLIĞI TÜRK DÜŞMANLIĞIDIR

Avrupa'daki her İslam düşmanlığının aynı zamanda Türk düşmanlığı olduğunu da aklımızdan çıkarmamalıyız. Batılı için Müslüman Türk'dür, aynı şekilde Türk Müslümandır. Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir.