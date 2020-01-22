22 Ocak af ve infaz yasası düzenlemesi son dakika haberi! Af çıktı mı, ne zaman çıkacak? Taslak metin ortaya çıktı! 22.01.2020 10:27

Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin aylardır üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı. Henüz teklif halini almayan düzenleme ile çok sayıda suç infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak. 17 maddelik taslak metinde infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak suçlar kalem kalem yazıldı. Af yasası ne zaman çıkacak? Binlerce kişinin merakla beklediği af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı canlı yayın programında kamuoyunda af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz yasası hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak?

Milyonların yakından takip ettiği af yasası ile ilgili yeni gelişme heyecan yarattı! Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin aylardır üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı. Kamuoyunda af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz düzenlemesinde 'cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar'a indirim yapılmayacağı açıklanmıştı. Af yasası ile ilgili son açıklama Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Bakan Gül katıldığı canlı yayında infaz yasasından, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yargı reformlarına kadar birçok konuya açıklık getirdi. Peki, af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak?

Kapsam dışı tutulan suçlar şöyle sıralandı:

"Terör suçları, örgütlü terör suçları, kasten adam öldürme, cinsel istismar, kadına ve çocuğa şiddet, soykırım suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, insan üzerinde deney suçu, organ ve doku ticareti, reşit olmayana cinsel istismar, çocukların cinsel istismarı suçu, devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs, TCK'nın 76'ncı maddesinde düzenlenen (Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme) suçların tamamı her türlü eziyet, işkence, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve Orman Kanunu'na aykırı suçlar."

Taslak metinde sayılan bu suçlar dışındaki suçlar infaz düzenlemesi kapsamına alınacak. İnfaz düzenlemesi, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki dosyaları kapsamayacak. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında tutuklu yargılananların tutukluluk hali devam edecek.

BAKAN GÜL'DEN İNFAZ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Gül af ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek olan düzenleme bir af değil. Belli suçlarda hiç cezaevine girilmediği görülüyor. 18 ay ceza alan bazı suçlarda tahliye ediliyor ya da hiç cezaevine girmiyor. Küçük suçları önlemeyince büyük suçlara evriliyor. Misal komşusunu tehdit ediyor. Yolda birilerine sataşıyor. Ama ertesi gün hiç ceza almadan aynı kişinin karşısına çıkıyor. Bu toplumu yaralıyor. Mahkeme 16 ay hapis cezası verdiyse cezaevine girmiyor. Karşı taraf mağdur oluyor. Bu yüzden bunu ele aldık. Adaleti güveni arttıracak bir durum olarak ele aldık. Otomatik iyi hal durumunu da ele alan bir düzenlememiz olacak.

Hasta, yaşlı ve hamilelere yönelik bir düzenleme ya da infazın ertelenmesi söz konusu olacak. "

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İKİNCİ YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

"Yargı Reformu Strateji Belgemizi, 2019 yılı Mayıs ayında milletimiz ile paylaşmıştık. Belgedeki hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan birinci yargı paketi, yine geçtiğimiz yıl Meclis'te kabul edilerek kanunlaştı.

Bu düzenleme ile ceza adaleti sistemine "seri muhakeme usulü" ve "basit yargılama" adı altında iki yeni uygulama da kazandırdık. Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz."

İNFAZ YASASI NASIL OLACAK?

İşte yeni düzenlemenin detayları...

-Yeni düzenlemeye göre verilen cezanın yarısı cezaevinde geçirilecek.

-1 yıl hapis cezası alan, cezayı hafta sonu veya gece çekebilecek.

-Düzenleme; cinsel suç, uyuşturucu, örgütlü suç, terör, mükerrer suçlar gibi suçları kapsam dışında tutacak.

-Kişi 1 ay dahi hapis cezası alsa; belirli süre cezaevinde yatmak zorunda olacak.

-Kadın ve yaşlılara evde infaz uygulanacakken, hamile kadınların cezası 1,5 ay ertelenecek.

-Cezanın infazının beşte biri denetimli serbestlikle geçecek.

42 BİN TAHLİYE BEKLENİYOR

Milliyet'in haberine göre, Cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlarda infaz indirimine gidilecek. Halen ceza süresinin üçte ikisinin infaz edildiği suçlarda infaz süresi ceza süresinin yarısına çekilecek.

Denetimli serbestlik sistemi değişecek. Halen 1 Temmuz 2016'dan önce işlenen suçlar için 2 yıl, diğer suçlar için de 1 yıl olan denetimli serbestlik süresi, yeni sistemde alınan cezaya göre 5/1 oranında uygulanacak. Yani bugünkü gibi şartlı tahliyesine 1 yıl kala, "iyi halli olma" şartıyla otomatikman gündeme gelen denetimli serbestlik uygulaması bundan böyle infaz süresinin 5/4'ünü tamamlayanlar için geçerli olacak. Böylece ceza süresi ne olursa olsun her suçlunun mutlaka belli bir süre cezaevinde kalması sağlanacak. Parti kurmayları, infaz paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk etapta yaklaşık 42 bin kişinin tahliye olmasının beklendiğini belirtti.

DOĞUMDAN 1 YIL SONRA

Konutta infaz usulünün de kapsamı genişleyecek. Bu çerçevede de kadınların veya 65 yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam 2 yıl, 70 yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam 3 yıl, 75 yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebilecek. Bu düzenlemeden mükerrer olanlar, örgüt suçlarından ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar yararlanamayacak.

Halen doğum yapan kadınlar doğumun üzerinden altı ay geçmeden cezalarını çekmek üzerine cezaevine alınamıyor. Yeni pakete göre bir kadın doğum yaptıktan, ancak 1 yıl sonra cezaevine alınabilecek.

ÖZEL İNFAZ GENİŞLETİLECEK

İnfaz paketiyle, "hafta sonu infaz, gece infazı" gibi özel infaz uygulamasının kapsamı genişletilecek. Kasten işlenen suçlarda halen 6 ay olan ceza sınırı 1.5 yıla çıkarılacak. Taksirli suçlarda da 3 yıla kadar hapis cezaları için özel infaz usulleri uygulanabilecek. Özel infaz imkanından yararlanma konusunda hükümlülere talepte bulunma hakkı verilecek. Buna göre, infaz hâkimi, hükümlünün talebi üzerine kasten işlenen suçlarda toplam 1 yıl 6 ay, taksirle işlenen suçlarda toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasının; her hafta cuma günleri 19.00'da girmek ve pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle hafta sonları ya da hafta sonları hariç her gün 19.00'da girmek ve ertesi gün 07.00'de çıkmak suretiyle geceleri, ceza infaz kurumlarında çektirilmesine karar verebilecek.