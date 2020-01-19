Mahkumlara af için düzenleme detayları belli oldu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı bir televizyon programında infaz yasasından, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yargı refromlarına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: ''İkinci yargı reformu için çalışıldı. İnfaz kanunu son hali verilecek. Bir infazla ilgili paket var. Bir de yargı strateji belgesi var. Türkiye'de herkesle görüştük. Yakın zamanda Meclis'e gelecek'' şeklinde konuştu. Sırada ise nafaka, ek gösterge ve taşeron yasaları var. İşte 20 Ocak mahkumlara af son dakika detayları ve Taşeron-Nafaka-Ek Gösterge EYT son durum takvim.com.tr'de

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