RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları 2022 HAC KONTENJANI belli oldu! Türkiye'den kaç kişi hacca gidecek? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!

2022 HAC KONTENJANI belli oldu! Türkiye'den kaç kişi hacca gidecek? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!

2022 HAC KONTENJANI belli oldu! Türkiye'den kaç kişi hacca gidecek? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!
18.04.2022 15:56

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Son dakika.... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan son dakika hac kontenjanı açıklaması geldi. Covid 19 tedbirleri nedeniyle geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan dışarıdan hacı adayı kabul etmeyeceği duyurmuştu. Bu yıl yeniden kabul olacağını açıklanmasının ardından Türkiye’den gidecek kişi sayısı açıklandı. Peki, hac kontenjanları ne kadar olacak? İşte 2022 hac kontenjanı...

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Uluslararası Çizgilerle Ramazan Sergisi'ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kontenjanı belli oldu. 2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek" dedi.

Erbaş, "19 Nisan'da gerçekleştireceğimiz Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız." dedi.

PANDEMİ SONRASI İLK HAC

Bu kapsamda 2022 yılında Türkiye'den toplamda 37 bin 770 hacı adayı için kontenjan ayrılmış olduğu kesinleşti.

Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs pandemisi nedeniyle kurada adı çıkmasına rağmen hacca gidemeyen adayların haklarının saklı kalınacağı biliniyor.

Yani öncelikli adaylar daha önceden adı çıkmış olanlar olacak. Ancak aynı zamanda 65 yaş kriterinin gelebilecek olması nedeniyle ismi çıkan adaylarda büyük bir azalma olacak. Konuyla ilgili kesin bilgiler ise Diyanet'in yapacağı yeni açıklama ile netleşecek.

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