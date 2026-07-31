Başkan Erdoğan’dan güçlü mesaj: Gençlik bu milletin atardamarıdır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, RAMS Park’ta düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali’nde on binlerce gence seslendi. “Gençlik bu milletin atardamarıdır” diyen Erdoğan, TÜGVA’nın 700 binden fazla katılımcıyla rekor kırdığını ve 1,5 milyon gencin hayatına dokunduğunu belirtti. Erdoğan, “Ne yaparlarsa yapsınlar bu gençliğin önüne set çekemezler. Yavrularımızı asla yalnız bırakmayız” mesajını verirken Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’daki çocukları da selamladı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel