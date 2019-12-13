Bakan Albayrak'tan Kayseri'de esnaf ziyareti! Tezgah başına geçti ve...

Bakan Berat Albayrak, Kayseri'de esnaf ziyareti sırasında tezgah başına geçerek, satırla pastırma doğradı ve elleriyle doğradığı pastırmayı protokol üyelerine ikram etti. Bakan Albayrak, kendisine yöneltilen "Kastamonu pastırması mı yoksa Kayseri pastırması mı?" sorusuna, "Türkiye'mizin bütün pastırmaları on numara; ama Kayseri'nin ki bir başka" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cuma namazını Bürüngüz Camii'nde kıldı. Bakan Albayrak, namazın ardından AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Kadınlar Çarşısı'nda pastırma ve sucuk satan esnafı ziyaret etti. Bakan Berat Albayrak, tezgah başına geçerek, satırla pastırma doğradı ve elleriyle doğradığı pastırmayı protokol üyelerine ikram etti. Bakan Albayrak, kendisine yöneltilen "Kastamonu pastırması mı yoksa Kayseri pastırması mı?" sorusuna, "Türkiye'mizin bütün pastırmaları on numara; ama Kayseri'nin ki bir başka" dedi.
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