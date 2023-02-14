CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, son dönemde gribal enfeksiyon geçirdiği ve 11 Şubat'ta Ankara'daki evinde sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi. 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için CHP Genel Merkezi'nde tören düzenlendi. CHP Genel Merkezi'nin ardından TBMM'de tören düzenlendi.



Baykal'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını takiben kılındı. Cenaze namazı sonrası Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Törene Başkan Erdoğan da katıldı.

Vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Deniz Baykal'ın eşi Olcay, oğlu Ataç, kızı Aslı Baykal ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski başbakan Tansu Çiller, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve eski siyasetçiler katıldı.

Biyografisinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Deniz Baykal'ın oğlu Ataç ile kızı Aslı Baykal, birer konuşma yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa, kalanlara sabır ve metanet dileyen Ataç Baykal, siyasetçinin, kendisi için yaşamadığını, tüm yaşantısının başkaları etrafında şekillendiğini dile getirdi.

Ataç Baykal, bunun çok zor bir yaşam biçimi olduğunu ifade ederek, babasının doğuştan bir siyasetçi olduğunu belirtti. Babasının, işini çok sevdiğini vurgulayan Ataç Baykal, Deniz Baykal'ın son anına kadar Türkiye için çalıştığını ve elinden geleni yaptığını söyledi.

Aslı Baykal da Deniz Baykal'ın siyasi duruşunu herkesin bildiğini belirterek, babasının, hayallerinin peşinde koşan, entelektüel, neşeli ve nezaketli bir insan olduğunu; siyaseti asla eve taşımadığını anlattı.

Konuşmaların ardından Deniz Baykal için dua edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı, eski bakanlarımızdan Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadeleriyle taziyede bulundu.



CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU MU?

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının 11 Şubat sabahı Ankara'daki evinde vefat ettiği açıkladı



Cenaze programıyla ilgili bilgi veren Baykal, "Bu sabaha karşı 04.00te hakkın rahmetine kavuşan Babam Deniz Baykal'ın cenaze töreni 14 Şubat 2023 tarihinde saat 10:00'da CHP ve 11:30'da TBMM'de yapılacaktır."

"Öğle namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından devlet mezarlığına defnedilecektir." dedi.

Taziyeleri Ankara'daki evlerinde öğleden sonra kabul edeceklerini ifade eden Aslı Baykal, "Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

14 ŞUBAT'TA TBMM'DE TÖREN

Baykal için 14 Şubat Salı günü TBMM'de tören düzenleneceği bildirildi. Beysukent'teki evinde 84 yaşında yaşamını yitiren Baykal'ın naaşı, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, yakınları ve partililer tarafından evinden alınarak cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Ankara Milletvekili Levent Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk siyasetinin duayeni önceki genel başkanlarımızdan Deniz Baykal, sabaha karşı evinde, yatağında vefat ediyor. Çok üzüntülüyüz. Ülkemizin bir yandan deprem nedeniyle çok ağır kayıplar verdiği bir dönemde Sayın Deniz Baykal'ın kaybı da yine ayrıca bizleri çok üzdü." diye konuştu.

Baykal'a rahmet dileyen Gök, "Hepimizin başı sağ olsun. Ailemizin aldığı karara göre salı günü Meclis'te yapılacak törenden sonra defnedilecek. Defin yeri ve saati ayrıca duyurulacak." dedi.

Ölüm nedeninin ne olduğuna ilişkin bir soru üzerine Gök, "Evinde, yatağında uyurken vefat etmiş Deniz Bey. Bir müddet soğuk algınlığı yaşıyordu. Sanırım artık bedeni, geçirmiş olduğu o büyük rahatsızlığı buraya kadar taşıyabildi. Çok dirençliydi, çok mücadele etti. Sabaha karşı 05.00 civarında sevgili eşi vefat etmiş bulmuş." bilgisini verdi.

Levent Gök, salı günü düzenlenecek törene ilişkin de "Salı günü 11.30'da Meclis'te bir tören düzenleyeceğiz. Muhtemelen aile ya Antalya'ya defne götürecek ya da burada bir bakacaklar. Ona bir karar verecekler sonra duyururlar." diye konuştu.

Deniz Baykal'ın vefatı nedeniyle Beysukent'teki eve gelen eski CHP MYK üyesi ve Milletvekili Eşref Erdem de baş sağlığı dileklerini ileterek, "Üzüntümüz sonsuzdur. Türkiye'ye büyük hizmetler yapmış değerli bir arkadaşımızdı, dostumuzdu, bir yurt severdi." dedi.

Eski TBMM ve CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin, eski milletvekili Yılmaz Ateş de eve gelerek aileye taziyelerini iletti.



A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan eski CHP'li Mehmet Sevigen, "Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile konuştuk. Evinde hayatını kaybetti. Deniz Baykal çok enteresan bir adamdı. Yakından tanıyanlar onu çok severdi. Kendini halka adamış bir adamdı. Hükümette olmadığı halde bile ciddi işler yapmış bir insandı. En önemlisi CHP'nin yeniden kurulmasında ve açılmasında büyük rol oynadı. Büyük mücadelelere girdi. Maliye Bakanlığı yaptı. Kıbrıs çıkarmasında Libya'dan yardım alıp getirmesi önemliydi." dedi.

"HİÇBİR ZAMAN ÜLKESİ ASLA İHANET ETMEDİ"

10 ilde yaşanan büyük deprem felaketleri sonrası Deniz Baykal'ı kaybetmenin de çok acı olduğunu belirten Sevigen, "Zincirbozan kolay anlatılacak bir iş değil. Günlerce Deniz Baykal'ı anlatmak gerekir. Salı günü Meclis'te tören yapılır. Antalya'ya defnedilir diye düşünüyorum. Ailesi bunun kararını yakında açıklar. Çok önemli bir siyasi figürdü. Bu ülke için vazgeçilmez 40 yıl hizmet etmiş bir insandı. Doğrusu ve yanlışı vardı ama hiçbir zaman ülkesi asla ihanet etmedi." ifadelerini kullandı.

"BEN 10 GÜN ÖNCE GÖRDÜM"

Baykal'ı son olarak 10 gün önce gördüğünü belirten Sevigen, "Ülkesine asla vermemiş ve Türkiye'nin hep ilerlemesini istemiş gençlik için çaba sarf etmiş bir insandı. Dünyanın neresinde bir problem varsa ülkesi ve milleti adına sahip çıkan bir siyasi liderdi. Ben 10 gün önce gördüm, hala ülkesi hakkında kafa yoran fikirler sunan ve öneriler getiren bir insandı. Kendi canından çok ülkesinin geleceğini düşünürdü." şeklinde konuştu.

ANTALYA'DAKİ EVİ SESSİZ

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Antalya'nın Konyaaltı Caddesi'ndeki evinde uzun yıllardır sessizlik hakim.

Ankara'daki evinde hayatını kaybeden Baykal'ın, Muratpaşa ilçesinde bulunan Bileydi Apartmanı'nın 7'nci katındaki 14 numaralı dairesine, hastalığı nedeniyle son yıllarda artık gelemediği biliniyordu.

Kapı zilinde de 'Deniz Baykal' yazılı olan apartmanda 37 yıldır görevli yapan ve oturan Fidan Kuzlu, "Bizim canımız ciğerimiz. Kızı Aslı hanımla geçen konuştuk, gelemiyorlardı buraya. Allah rahmet eylesin, hepimizin gideceği yer orası" dedi.

AK PARTİ'DEN ZİYARET

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, genel başkan yardımcıları Hamza Dağ ve Vedat Demiröz, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Beysukent'teki evinde sabah saatlerinde hayatını kaybeden Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal ve diğer aile üyeleri, evde taziyeleri kabul ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, genel başkan yardımcıları Dağ ve Demiröz de Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti yaptı.

Taziye sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Elitaş, Deniz Baykal ile TBMM'de çok hatıraları olduğunu belirtti.

Elitaş, şöyle konuştu:

"Ben 2002'de milletvekili olduğumda o da ana muhalefet partisinin başındaydı. Ülkesini seven, devletini seven, çok önemli meselelerde parti menfaati yerine, ülke menfaatini ön plana çıkaran önemli bir devlet adamıydı. Milli bir duruşu vardı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. 50 yıllık bir siyasi geçmiş içerisinde bulunan, hakikaten önemli hizmetlere imza atmış, katkı sağlamış, muhalefet olarak Türkiye ile ilgili meseleleri ifade ederken çok büyük katkılar sağladığına inanıyorum. Rabbim rahmetiyle muhafaza eylesin."











"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ CAMİASINA SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "31.10.1995 - 06.03.1996 tarihleri arasında Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı yapan Sayın Deniz Baykal'ın bugün vefat ettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ile yakınlarına, sevenlerine ve Dışişleri Bakanlığımız camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.







Baykal'ın vefatı sonrası birçok siyasi sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

ŞENTOP'TAN TAZİYE

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasi tarihimizin önemli isimleri arasında yer alan Antalya Milletvekili ve CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.







BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "CHP eski Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanlarımızdan, değerli hemşerimiz, Antalya milletvekilimiz Sayın Deniz Baykal'a Allahtan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" mesajını paylaştı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Öğrencilerimin önünde kara tahtada tebeşir kullanan beni, milletimizin önüne çıkaran, siyaset yapmamı sağlayan değerli büyüğüm, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.



AK PARTİ'DEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili sayın Deniz Baykal'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Baykal'ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı. Kalın, "Türk siyasetinin emektar isimlerinden, tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, tüm sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Ankara'da yaşamını yitirdi. Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



FETÖ'NÜN KUMPASIYLA DENİZ BAYKAL'IN KOLTUĞUNA KILIÇDAROĞLU KOLTUĞA OTURMUŞTU

FETÖ 2010 yılında CHP ve Türk siyasetini dizayn için bir kaset darbesi yaptı. Örgüt, usulsüz olarak dinlediği CHP lideri Baykal'a ait bazı uygunsuz görüntüleri 6 Mayıs 2010'da bazı internet siteleri üzerinden yayımladı. Baykal görüntülerin yayınlanmasından 4 gün sonra istifa etmek zorunda kaldı. Baykal'ın kaset kumpasıyla devrilmesinin ardından koltuğa Kemal Kılıçdaroğlu oturdu.

KILIÇDAROĞLU SİYASİ HESAPLARI İÇİN EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ

2023 yılında seçimlerinde aday olmak için hesaplara yapan Kemal Kılıçdaroğlu siyasi hesapları için geçtiğimiz aylarda Baykal'ı evinde ziyaret etmişti.

Ziyaretten paylaşılan fotoğrafta ise Deniz Baykal'ın yüzünün asık olması ise dikkat çekmişti. Çok konuşulan görüntüyü Deniz Baykal'a yakın isimlerden biri olan TBMM 22.Dönem Başkanvekili Yılmaz Ateş değerlendirmişti. Ateş, "Şimdi sayın Deniz Baykal'ın yüzüne baktığımız zaman şunu okuyoruz; acı, ıstırap ve büyük bir hayal kırıklığı" ifadelerini kullanmıştı.



SON OLARAK CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE KENDİ EVİNDE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Canlı yaynda açıklamalarda bulunan A Haber Ankara Murat Akgün, "Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Çok uzun yıllar Türk siyasetinde yer almış önemli bir figürdü önemli görevlerde bulundu. Son olarak çok ciddi bir sağlık problemi geçirmişti. Onun ardından bu sağlık sorununa paralel nedenlerden ötürü aktif siyasetten çekilmişti. Ancak hala bir şekilde siyasetle ilgisini sürdürüyordu. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kendi evinde görüşmüştü." dedi.

Baykal'ın Türk siyasetinin son 30-40 yılındaki en önemli politik figürlerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Akgün, "Geçmişe baktığımız zaman kendisinin Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç bakanlarından biri olduğunu hatırlıyorum. Geçmişe baktığımız zaman rahmetli Başbakanlardan Bülent Ecevit ile olan daha sonra rahmetli Erdal İnönü ile olan siyasi çekişmelerini hatırlıyorum. Daha sonra geçtiğimiz zamanlarda koalisyonlarda görev yaptığını hatırlıyorum. En son geldiğimiz zaman da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2000'li yıllardan sonra girdiği siyasi mücadeleleri hatırlıyorum."

"Kendisinin bendeki en net bıraktığı anılar Dışişleri Bakanlığı döneminden kendisi Dışişleri Bakanlığı yaptığında ben de muhabir olarak gazetecilik yapıyordum. Onunla beraber birçok yurt dışı geziye gitmiştik. Siyasi yönünde yaptıkları yapmadıkları uzun süre tartışılacaktır. Herkes kendi kararını verecektir. Ben bu aşamada insani yönüyle ilgili en çok hatırladığım Dışişleri Bakanıyken ki insani yönleriyle birkaç kelime etmek gerekirse ben kendisini bir aydın olarak hatırlıyorum. Önemli bilgileri olan meziyetleri olan okumayı seven birçok kültür sanat alanında oluşacak söyleyecek lafları olan bir insan olarak hatırlıyorum. Benim Deniz Baykal'ı nasıl bilirdiniz diye söylenecek olursa sorulacak olursa siyaseten bıraktığı etki üzerinden Türk siyasetinin son 30-40 yılındaki en önemli politik figürlerden bir tanesiydi. Yaptıklarıyla ve yapamadıklarıyla Türk siyasetine mutlaka yön vermiş isimlerden bir tanesiydi." ifadelerini kullandı.

SİYASETTE BİR DEVİR KAPANDI

Baykal'ın vefatı sonrası bir devrin kapandığına işaret eden Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Sayın Deniz Baykal'ın vefatı ile birlikte Türkiye'de siyasette artık bir devrin kapandığını söyleyebiliriz.Öncelikle Sayın Baykal'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sevenlerine CHP camiasına baş sağlığı diliyorum. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Deniz Bey gerçekten Türk siyasi tarihine damgasını vurmuş müstesna bir isimdi. Ben özellikle birkaç hususu vurgulamak isterim. Deniz Bey milli bir insandı. Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen bir insandı. Bu bence siyasi hayatındaki başlıklardan biridir. İkincisi parti siyasetini parti içi iktidarı partiye hakim olmayı ülkeye hakim olma ülkeyi yönetmenin önünde tutan siyasetin de simgesel bir ismi oldu bir dönem." dedi.

DENİZ BAYKAL KİMDİR?

Avukat olan Deniz Baykal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri Colombia ve Berkeley üniversitelerinde 2 yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti. Siyasal Bilgiler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu.

Siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayımlandı. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. 15 (4), 16 (5), 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Antalya Milletvekili seçildi.

Türkiye- Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Üyeliği, 37. Hükûmette Maliye Bakanlığı, 42. Hükûmette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükûmette Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyeliği yaptı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Baykal, evli ve 2 çocuk babasıydı.