13 yaşındaki Eren öldü! Yemek siparişi verdiği restoran mühürlendi

Esenyurt’ta hayatını kaybeden 13 yaşındaki Eren Yılgın’ın yemek siparişi verdiği restoranın ruhsatsız olduğu belirlendi. Restoran belediye ekiplerince mühürlendi.

İstanbul Esenyurt'ta evde baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki Eren Yılgın'ın en son yemek sipariş ettiği restoranın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Restoranın belediye tarafından mühürlendiği öğrenildi.

13 YAŞINDAKİ EREN BAYGIN HALDE BULUNMUŞTU

Olay, dün 19.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi Saka sokakta yaşanmıştı. İşten eve gelen anne Ayten Yılgın, 13 yaşındaki oğlu Eren Yılgın'ı baygın halde bulmuştu.

RESTORAN MÜHÜRLENDİ

Hastaneye kaldırılan Yılgın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. 13 yaşındaki Eren'in ölüm nedeni henüz belirlenemezken en son yemek yediği restoranın ruhsatı olmadığı ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından restoran belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

