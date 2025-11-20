PODCAST CANLI YAYIN
Böcek ailesinin ölümü: Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı

Fatih’te Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, adli kontrolle serbest bırakılan otel sahibi H.O. ve çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Fatih'te 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen dosyada bugüne kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

7 Şüpheli Tutuklanmıştı

Soruşturma sürecinde adliyeye sevk edilen midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ve kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı. Ardından ikinci grup şüphelilerden ilaçlama şirketi sahibi Z.K. ile çalışanları S.K. ve D.C., ayrıca otel çalışanı M.M.U.D.C. de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Otel Sahibi ve Çalışana Yakalama Kararı

Otel sahibi H.O. hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutunu terk etmeme", otel çalışanı R.B. ve simitçi M.K. hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.
Savcılığın itirazı üzerine otel sahibi H.O. ve çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma Derinleştiriliyor

Ailenin ölüm nedenine ilişkin teknik incelemeler ve uzman raporları beklenirken, savcılığın yeni yakalama kararları dosyada kritik bir aşamaya işaret ediyor.

