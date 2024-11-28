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13 yaş altına sosyal medya yasağı!
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13 yaş altına sosyal medya yasağı!

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 10:55

Avustralya 16 yaş sınırı getirirken Türkiye’de de harekete geçildi. BTK, 13 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmaya yönelik çalışmalar başlattı.

Hükümet, 13 yaş altı çocukların sosyal medya ve akıllı telefon kullanımını sınırlandırmak için bir çalışma başlattı. BTK tarafından yapılan düzenleme önerisiyle, 5651 Sayılı Kanun'da değişiklik planlanarak 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanması hedefleniyor. Ayrıca, çocukların tuşlu telefon kullanması önerildi.

Dünya Örnekleri:

  • Çin: 16 yaş altı sosyal medya hesapları ebeveyn iznine bağlı; 22.00-06.00 arası erişim yasak.
  • ABD: Bazı eyaletlerde 14 yaş altına yasak, 2025'te yürürlüğe girecek.
  • Fransa: 15 yaş altı için ebeveyn izni şart.
  • İtalya: 14 yaş altına telefon, 16 yaş altına sosyal medya yasağı.
  • Avustralya: 14 yaş altına yasak; 16 yaş altı için yeni düzenleme yolda.

Türkiye'de ayrıca dijital oyunlar konusunda yerli uygulama geliştirme çalışmaları devam ediyor ve Dijital Oyunlar Kongresi düzenlenecek.

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