1.2 milyon EYT'liye maaş: Ay sonuna kadar tüm işlemler tamamlanacak! Eksik prim ve borçlar için uyarı

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart itibariyle başvuruda bulunan 1.2 milyon vatandaşın emekli aylığı bağlandı. Başvuru sayısı ise 1.8 milyonu geçti, 450 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı. EYT başvurusunda bulunup şartları sağlayanların tamamının bu ay sonuna kadar işlemlerinin sonuçlandırılması planlanıyor.

Ancak EYT başvurusunda bulunup da emekli aylığı henüz bağlanmayanların e-Devlet veya çağrı merkezi üzerinden bunun nedenini sorgulamasında da fayda bulunuyor. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü bulunuyorsa başvuru yapıldığı halde emekli aylığı bağlanmıyor.





EYT ile emekliliğe hak kazananların 1 milyon 665 bini SSK'lı, 88 bin 650'si Bağ- Kur'lu, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor. Başvuru ve aylık bağlanmada SSK'lıların sayısı daha fazla. İkinci sırada Bağ-Kur'lular yer alıyor. Emekli Sandığı mensubu memurların EYT'ye ilgisinin düşük olduğu görülüyor. Kamuda emekliliği hak edenler emekli olmak istemiyor.





İKİNCİ İKRAMİYE HAZİRAN'DA

EYT kapsamında yapılan başvuruların yıl sonuna kadar 2.5 milyona, ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayacaklarla birlikte 4.8 milyona ulaşması bekleniyor. Emeklilik işlemleri tamamlananlar peşin maaş, fark ödemesi, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. 2 bin liralık ikinci bayram ikramiyesi de Kurban Bayramı'nın başlayacağı 28 Haziran'dan önce yatırılacak.





GSS BORCUNA DİKKAT!

GSS borcunun bulunması SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılara emekli aylığı bağlanmasına engel olmuyor. Ancak Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak sigortalıların GSS borcunu ödemesi gerekiyor.





EYT'LİYE DE REFAH PAYI

EYT kapsamında emekli olanlar da Temmuz ayında hem zam hem de refah payı alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak.