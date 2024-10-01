2009 yılında Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması kararlaştırıldı. Cinayet sonrası büyük yankı uyandıran davada, Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Ancak kamuoyunda, mezarda yatan kişinin gerçekten Cem Garipoğlu olup olmadığına dair şüpheler hâlâ sürüyor.
Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir talebinde bulundu ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, talebi kabul etti. 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11.00'de, Garipoğlu'nun Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki mezarı açılacak. Mezar açma işlemi sırasında Garipoğlu'nun cesedinden kemik örnekleri alınarak DNA testi yapılacak ve kimlik doğrulaması sağlanacak.
Polis Nöbette
Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.