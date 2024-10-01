SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Cem Garipoğlu'nun mezarında polis nöbeti kamerada!
Haberler Haber Videoları

Cem Garipoğlu'nun mezarında polis nöbeti kamerada!

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024, 13:27 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 13:37

Münevver Karabulut’u vahşice katleden Cem Garipoğlu’nun mezarı, iddialar üzerine 3 Ekim’de saat 11.00’de açılacak. Garipoğlu’nun cesedinden alınacak kemik örnekleri ile kimlik eşleşmesi yapılacak. Bu işlem öncesi Polis ekiplerinin Garipoğlu’nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı’nda güvenlik amacıyla nöbet tuttuğu görüldü.

2009 yılında Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması kararlaştırıldı. Cinayet sonrası büyük yankı uyandıran davada, Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Ancak kamuoyunda, mezarda yatan kişinin gerçekten Cem Garipoğlu olup olmadığına dair şüpheler hâlâ sürüyor.

Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir talebinde bulundu ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, talebi kabul etti. 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11.00'de, Garipoğlu'nun Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki mezarı açılacak. Mezar açma işlemi sırasında Garipoğlu'nun cesedinden kemik örnekleri alınarak DNA testi yapılacak ve kimlik doğrulaması sağlanacak.

Polis Nöbette

Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

SIRADAKİ VİDEO
Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla husumetlilerini tehdit eden 12 şüpheli adliyede!
01.10.2024Salı
Devlet Bahçeli'den ''Sinan Ateş Davası'' açıklaması: ''MHP ve Ülkü Ocaklarını çiğnetmem!”
01.10.2024Salı
Kayseri’de işçi servisi devrildi: 9 yaralı
01.10.2024Salı
Seyir halindeki tırın dorsesi ayrıldı
01.10.2024Salı
11. Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulundu
30.09.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Kemal Sunal’ın Postacı filminde inanılmaz hata 00:47
Kemal Sunal'ın Postacı filminde inanılmaz hata
30.09.2024Pazartesi
NARİN GÜRAN CİNAYETİ: Baba Arif Güran’dan son durum açıklaması: ’’Köy kör olmuş!’’ 23:47
NARİN GÜRAN CİNAYETİ: Baba Arif Güran'dan son durum açıklaması: ''Köy kör olmuş!''
30.09.2024Pazartesi
BMC Kirpi, Dört Rus İHA Saldırısına Direndi: Dünyayı Şaşırtan Görüntüler! 00:30
Ukrayna’da Kirpi şov!
30.09.2024Pazartesi
Lübnan’da bir Türkmen Başkan Erdoğan’dan yardım istedi: Bizi kurtar 21:37
"Bizi kurtar Erdoğan"
01.10.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA