Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bomonti Otel'de gerçekleştirilen TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu yıl 7.'si düzenlenen TRT World Forum'da sizlerle bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Medeniyetlerin, kültürlerin ve insanların buluşma noktası güzel İstanbulumuzda sizleri ağırlamanın memnuniyeti içerisindeyiz.

BUNA DUR DEMENİN VAKTİ GELDİ

Forum'un içeriğini zenginleştiren tüm misafirlerime teşekkür ediyorum. Gazze'de devam eden katliam başta olmakta küresel ölçekte sancılı bir süreçten geçiyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Ateşi büyümeden söndürmek yerine körükleyenlerin, tüm dünyaya nasıl bir kötülük yaptığı net bir şekilde görülüyor. Uluslararası kuruluşların sorun çözme kabiliyetlerinin olmadığını bir kez daha görüyoruz. Temennimiz, adeta bizim kendimizi paralayarak dile getirdiğimiz şeylerin dikkat edilmesidir. Adil bir barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günler yaşıyoruz. Geçen her anın bedelini malesef masumlar ödüyor. Buna dur demenin vakti gelmiştir.

KOMŞULUK HUKUKUN GEREĞİ

Komşularımızı içine düştükleri kaybet kaybet denkleminden çıkarmayı komşuluk hukukunun gereği olarak görüyoruz. Bölgemiz bir süredir hasret kaldığı barış ve istikrar iklimine inşallah yeniden kavuşacaktır.

'ÇARPIŞA ÇARPIŞA GELDİK'

Türk demokrasisi ne zaman riske girse, devreye giren postallı medya mensuplarını unutmayacağız. Muhtar bile olamaz manşetinden, 411 el kaosa kalktı operasyonuna kadar nice medya operasyonuna boyun eğmedik. Yıldırma girişimlerine karşı asla geri adım atmadık. Bugüne kadar manşetlerle çarpışa çarpışa geldik.

AĞIR BEDELLER ÖDEMEYİ GÖZE ALDIK

Türk demokrasisi ne zaman riske girse tetikçiliğe soyunan postallı medya mensuplarını da asla unutmayacağız. Esasen kalemini, köşesini güç odaklarına verenlerin saldırılarına İBB başkanlığımdan itibaren maruz kaldık. Muhtar bile olamaz manşetinden 411 el kaosa kalktı provokasyonuna kadar nice medya operasyonunun hedefi haline getirildik, bunların hiçbirine boyun eğmedik. Gerektiğinde ağır bedeller ödemeyi göze alarak hakiki demokrasiyi tesis ettik. Objektif kriterlere göre değerlendirme yapıldığında herkesin kabul ettiği gerçek ekonomi, demokrasi, basınıyla gerçekleştirdiği sessiz devrimleriyle 21 yıl öncesine nazaran çok daha ileri noktadadır. Muhalif ya da muhafık medya mensuplarının fikirlerini serbestçe ifade etmelerinde hiçbir mani bulunmuyor.

ABD'NİN MEŞHUR GAZELERİ NEREDE

Dünyadaki her ülkede olduğu gibi bizim de çözmemiz gereken meseleler olduğunun farkındayız. Gazze'de 70'i aşkın medya mensubu öldü, nerede dünya? Niye sesleri çıkmıyor? Niçin öldürülen basın mensuplarına yönelik manşetlerini atmıyorlar? İngiltere, ABD'nin, Fransa'nın, Almanya'nın meşhur gazeteleri nerede? Hiçbirinin sesi çıkmıyor. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla bu zorlukların üstesinden geleceğiz.

İSRAİL PROPAGANDA SAVAŞINI DA KAYBETTİ

Şu anda bizin Anadolu Ajansı'ndan şehidimiz var. Gazi kameramız var. Bir kameramız giden bin kameramız gelir. Bütün mesele İsrail'in yalanlarını ortaya çıkarmak, bunları duyurmaktır. İsrail medyadaki propaganda savaşını da kaybetmektedir.

PANDORANIN KUTUSU AÇILDI

Netanyahu kesinlikle yargılanacaktır. Biz bu işin takipçisiyiz, Netanyahu ve onun yardakçıları da yargılanacak ve mahkum olacaktır. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm vicdanlı insanlar hakkı ve hakikati açık yüreklilikle kavuşmak zorundadır. Bu katliam bugün Gazze'de yaşanıyor olabilir, bunun önüne geçemezsek dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse kendini güvende hissedemez. Çünkü bir kere Pandoranın kutusu açıldı.