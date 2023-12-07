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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023, 17:02 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023, 17:23

🚨 Somali Cumhurbaşkanının oğlu İstanbul’da kazaya karıştı! Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Mohamed Hassan motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak öldürdü 🏍️

İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Mohamed Hassan'ın karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye Yunus Emre Göçer hastanede hayatını kaybetti. Motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne yol açan Somali uyruklu otomobil sürücüsü hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Fatih'te, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne yol açan Somali uyruklu otomobil sürücüsü hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen ve motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu olduğu öğrenilen sürücü M.H.Ş.M. hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Savcılık ayrıca dosyanın, zanlının kazadaki kusur durumunun tespiti için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

- Ne olmuştu?

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup motokurye, basın açıklaması yaparak otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki göstermişti.

"Ölen eşimin arkasında iki çocuğu ve ben kaldım"

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'un karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası hayatını kaybeden kuryenin eşi konuştu. Öznur Göçer, "Ölen eşimin arkasında iki çocuğu ve ben kaldım, onların geleceği açısından yalnız bırakılmamak istiyorum, bir çocuğum zaten engelli" dedi.

Kaza, Avrasya Tünel çıkışı Kennedy Caddesi Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe Günü öğlen saatlerinde meydana geldi. 16 AFL 804 plakalı motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38) sahil yolunda seyir halindeyken motosikletinin hızını yavaşlatarak yol kenarında duraklamak istedi. Aynı istikamette 06 CD 4581 plakalı otomobiliyle ilerleyen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosiklete arkadan çarptı. iki çocuk babası Yunus Emre Göçer 6 gün sonra hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Hassan Sheikh Mohamud hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Yaşanan olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Göçer'in eşi konuştu.

Hayatını kaybeden motosikletli kuryenin eşi Öznur Göçer, "Ölen eşimin arkasında iki çocuğu ve ben varım onların geleceği açısından yalnız bırakılmamak istiyorum, bir çocuğum zaten engelli. Orada olan iki polisin yanlış tutanak tutması yüzünden adamdan hiçbir ifade almadan direkt salıveriyorlar. Oradaki polislerden de şikayetçiyim. Adamın tutuklanmasını istiyoruz ve adamı zaten zor bulduk. Olay medyaya yansıdıktan sonra bizlere kamera kayıtları gelmeye başladı. Buna sebep olan herkesten şikayetçiyim. Motokurye arkadaşları olmasa zaten yapabileceğimiz hiçbir şey yok. En büyük çaba onlardaydı. Bu olay kapanıp gidecekti. Herkesten destek bekliyorum. Ben normal bir motor kazası zannettim. Motoru düştüğü an arkadaşlarına alarm gelmiş. İlk arkadaşları müdahale etti. Vuran adam olay yerinden hemen. gitmiş. kamera kayıtlarından gördüğünüz gibi eşimin bilerek üzerine sürüyor. Ben Avrasya Tüneli'nin içindeki kameraya da ulaşamıyorum" dedi.

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