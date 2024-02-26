✈️ Yılmaz Özdil'in KAAN hazımsızlığı: "Savaş uçağı değil" 🛦

Son dakika haberleri... Türkiye'nin savunma sanayideki önemli güçlerinden Milli Muharip Uçak KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuşun ardından dünya basını KAAN'a manşetlerinden övgü yağdırırken CHP medyası görmezden geldi. Yetmedi şimdi de yandaş gazeteciler KAAN'ı hedef alan açıklamalarda bulunuyor. CHP yandaşı Yılmaz Özdil, dünyanın hayranlıkla bahsettiği KAAN'ın savaş uçağı olmadığını iddia etti. Yılmaz Özdil'in bu skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok kullanıcı Özdil'in hazımsızlığına dem vururken bazı kullanıcılar ise Türkiye düşmanlarını sevindiren açıklamalar olduğunu söyledi.