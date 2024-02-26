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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024, 12:41 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024, 12:42

✈️ Yılmaz Özdil'in KAAN hazımsızlığı: "Savaş uçağı değil" 🛦

Son dakika haberleri... Türkiye'nin savunma sanayideki önemli güçlerinden Milli Muharip Uçak KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuşun ardından dünya basını KAAN'a manşetlerinden övgü yağdırırken CHP medyası görmezden geldi. Yetmedi şimdi de yandaş gazeteciler KAAN'ı hedef alan açıklamalarda bulunuyor. CHP yandaşı Yılmaz Özdil, dünyanın hayranlıkla bahsettiği KAAN'ın savaş uçağı olmadığını iddia etti. Yılmaz Özdil'in bu skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok kullanıcı Özdil'in hazımsızlığına dem vururken bazı kullanıcılar ise Türkiye düşmanlarını sevindiren açıklamalar olduğunu söyledi.

Son dakika: CHP yandaşı Yılmaz Özdilde KAAN hazımsızlığı! Savaş uçağı değil dedi sosyal medya ayağa kalktı
Son dakika: CHP yandaşı Yılmaz Özdil'de KAAN hazımsızlığı! "Savaş uçağı değil" dedi sosyal medya ayağa kalktı

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