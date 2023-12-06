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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023, 13:09 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023, 13:15

🔴 Başkan Erdoğan'dan İsrail'e Güçlü Uyarı: Bedelini bellerini doğrultamayacak suretle öderler! #Erdoğan #İsrailUyarısı #SuikastPlanı

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planlarına ilişkin, "Türkiye'ye, Türklere karşı böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette, ödemeye mahkum olurlar" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SORU: Amerikan WSJ gazetesinde bir haber yer aldı. Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine yönelik İsrail'in suikast planları olduğu ifade edildi. Filistin dışındaki ülkeler arasında Türkiye'de sayılıyor. İsrail'in İç İstihbarat Direktörü de benzer bir ifade kullanmıştı. Böyle bir planının gündeme getirilmesindeki amaç sizce ne olabilir?

Her şeyden önce bu haberi yapanlar demek ki Türkiye'yi tanımıyorlar. Türkleri tanımıyorlar. Bizi tanımıyorlar. Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler. Şu anda Gazze'yi havadan, denizden, karadan kuşatmak suretiyle bu adımları atanlar, bir hafta içinde netice alacaklarını zannediyorlardı. Ne oldu, alabildiler mi? Almadılar. Türkiye'ye, Türklere karşı böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette, ödemeye mahkum olurlar. Böyle bir işe kalkışanlar bunun sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalıdır. Türkiye'nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur. Ayrıca biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Bunu da kimsenin aklından çıkartmaması gerekir.

Türkiyeden İsrail istihbaratına uyarı: Yasa dışı faaliyetlerin ciddi sonuçları olur

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