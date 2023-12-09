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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023, 16:10 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023, 16:28

🐶 Ankara Son Dakika 🐾 Başkan Erdoğan Başıboş Köpek Sorunu İçin Konuştu: ''Çözüme Kavuşturacağız'' 🐕

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başıboş köpek sorununa ilişkin konuştu. Ankara Keçiören'de köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın durumunu hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bu sorunu inancımız, kültürümüz ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Başıboş köpek sorunu korkunç bir boyuta ulaştı.

ANKARA'DA SOKAK KÖPEKLERİ ÇOCUĞA SALDIRDI
Her gün bir saldırı haberi gelirken geçtiğimiz gün Ankara'dan yürekleri yakan bir olay yaşandı.

Keçiören Kafkas Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz ağır bir şekilde yaralandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: BU SORUNU MUTLAKA ÇÖZECEĞİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başıboş köpek sorununa ilişkin konuştu.

Ankara'da köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın durumunu hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bu sorunu mutlaka çözüme kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikâyetlerin farkındayız. Önceki gün Ankara'da bir evladımızın ağır yaralandığı elim hadise yüreğimizi dağladı… Bu sorunu inancımız, kültürümüz ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız."

ANKARA'DA KORKUNÇ OLAY
Ankara'da Vildan Nurettin Demirer İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde okula gitmek için çıktı.

Kafkas Ortaokulunun arkasındaki boş arazide çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Tunahan ağır yaralandı.

DURUMU CİDDİ
Olayı gören vatandaşların taş ve sopayla müdahale ederek köpeklerin saldırısından kurtardığı çocuk, ambulansla Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun ağır olması nedeniyle Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesine sevk edilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan T.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırıya uğrayan Tunahan'ın vücudu

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA AÇILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

BABASI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, sahipsiz köpek sorununun çözülmesini istedi. Hastanede çocuğunun tedavisinin tamamlanmasını bekleyen Halil Yılmaz, işe gittiği sırada okul müdürünün kendisini aradığını, çocuğunun köpek saldırısı sonucu yaralandığını ve acilen hastaneye gelmesi gerektiğini söylediğini anlattı.

Tunahan Yılmaz

Hacettepe Hastanesi'ne gitmesinin ardından çocuğunun durumunu gördüğünü ifade eden Yılmaz, yetkililere seslenerek "Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Evlat acısı bu. Benim çocuğum gitti, çocuğumun yaşama şansı yok. Ben gözlerimle gördüm. Bir hayvanın canı, insan canından daha mı önemli." dedi.

"BUGÜN BENİM EVLADIMIN YARIN SİZİN EVLADINIZIN BAŞINA GELİR"
Sahipsiz köpeklere yönelik önlem alınmasını isteyen Yılmaz, çocuğunun makineye bağlı yaşadığını, bu saldırıların herkesin başına gelebileceğini belirtti.

"BENİM ÇOCUĞUMU ISIRMAMIŞLAR YEMİŞLER"
Soruna çözüm bulmasını isteyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün benim evladımın yarın sizin evladınızın başına gelir. Bu durmaz. Geçenlerde sabah işe gidiyordum. Sabah 3 tane çocuğa saldırdılar. Sabah o saatte okula mı gidilir? Bana bile saldırdılar. Ürperdim. Doktorlar durumunun kritik olduğunu söylüyorlar. Benim çocuğumun yaşaması Allah'ın bir mucizesi olur. Benim çocuğumu ısırmamışlar, resmen yemişler."

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