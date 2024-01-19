💡 AK Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? 💡 Kağıthane adayı Mevlüt Öztekin kimdir ve nerelidir? 🗳️

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

İSTANBUL KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Mevlüt Öztekin oldu.

MEVLÜT ÖZTEKİN KİMDİR?

1981 doğumlu, aslen Sivas Koyulhisar'lı olan Öztekin, ilk ve orta öğrenimini Kağıthane'de tamamladı. 1999 yılında Kağıthane İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Üniversite hayatında öğrenci fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görevlerde bulundu. 2005-2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalıştığı dönemlerde Kurumsal kaynak planlama programı üzerine uygulamalar geliştirdi.

2005-2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Kağıthane Belediye Meclis üyesi olarak görev yaptı.

2009-2018 yılları arasında Kağıthane Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Üniversitede "algoritma ve veri tabanı" üzerine fahri olarak dersler verdi. Birçok sivil toplum kuruluşunda mütevelli heyeti üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

AK Parti Kağıthane 6. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kağıthane Belediye Başkanı seçildi. Öztekin, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP İstanbul belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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