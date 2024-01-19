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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024, 17:43 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024, 14:56

💡 AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? 💡 (Cumhur İttifakı) Eyüpsultan adayı Deniz Köken kimdir ve nerelidir? 🗳️

2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte arama motorlarında aratılan ''İstanbul AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı kim oldu? 2024 Belediye Seçimleri AK Parti - MHP (Cumhur İttifakı) Eyüpsultan ilçe belediye başkan adayı açıklandı mı? 💡 AK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediyesi başkan adayı Deniz Köken oldu. Peki; Cumhur İttifakı Eyüpsultan adayı Deniz Köken kimdir ve nerelidir? 🗳️ İşte detaylar...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…

DENİZ KÖKEN KİMDİR?

1964 yılında Ordu'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1984–1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde memurluk yaparak başladı. 1989–1994 yıllarında Bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu.

1994 yılında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı olarak başladığı yerel yönetim alanında bugüne kadar önemli görevlerde bulunmuş ve birçok başarılı projeye imza atmıştır.

1994-1999 yılları arasında Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi de olan Deniz Köken, aynı zaman da Eyüp Musiki Vakfının da Kurucuları arasında yer alıyor.

1999-2002 yılları arasında İBB Meclis Üyeliği, İBB Bütçe Komisyonu Üyeliği ve İBB Tarife Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

2004 yılında Kağıthane Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlenen Deniz Köken, 2004-2009 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

2009-2014 yılları arasında ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Deniz Köken, 2014-2018 yılları arasında da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini üstlenirken aynı zamanda da Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan etti. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

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