▶️ ABD'den F-16 tedarik süreciyle ilgili MSB'den flaş açıklama! ✈ 🛦 🛩

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, 40 yeni F-16 Blok-70 tedariki ve mevcut 79 F-16'nın modernize edilmesi için ABD tarafından gönderilen "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları"nın Bakanlığa ulaştığını, ilgili birimlerin inceleme ve değerlendirmelere başladığını açıkladı. Öte yandan Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İngiltere ziyareti sırasında Eurofighter konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruları da yanıtladı. Yapılan açıklamada,"Eurofighter konsorsiyumu ülkelerinden Almanya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmektedir. İngiltere ve üretici firma temsilcileri ile teknik görüşmelere devam edilmektedir." denildi.