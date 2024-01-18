AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkan adayı 2024 isim listesi hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

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AK PARTİ ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül oldu.

ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR?

1957 yılında Şanlıurfa'da doğdu.



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1985-1996 yılları arasında avukatlık görevine başlayan Beyazgül, 1985 yılında Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü yaptı.

1996 yılında Kayseri İncesu Noteri olarak atanan Beyazgül; Viranşehir l'inci, Adıyaman 3'üncü, Adıyaman l'inci ve Malatya 2'nci noterliğinden sonra Şanlıurfa 5'inci noterliğinde görevini ifa etti. Noterlik mesleği süresince 2011 yılında Malatya Noter Odası Başkanlığı, 2014-2018 yılları arasında ise Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.



2004 yılında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı, 2015 - 2018 yılları arasında AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevini başarıyla icra etti.

2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

MHP

MHP il ilçe belediye başkan adayları isim listesi! 31 Mart 2024 yerel seçim MHP yerel seçim adayları iller ve ilçeler! AK Parti-MHP-Cumhur İttifakı

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.