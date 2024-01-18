AK PARTİ TÜM İLLERİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ! 31 Mart 2024 yerel seçim AK Parti (Cumhur İttifakı) adayları iller ve ilçeler sıralı tam liste burada!

1 31 Mart'ta gerçekleştirilecek 2024 Yerel Seçimleri için AK Parti, çeşitli büyükşehir ve il belediyeleri için adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki parti, stratejik isimleri belirleyerek seçim sürecine hazırlanıyor. İşte bazı önemli illerde AK Parti'nin belediye başkanı adayları:

2 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Ankara'da 1976 yılında doğan Kurum, Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını da "Kentsel dönüşüm" alanında tamamladı. Çeşitli özel kuruluşlarda 1999-2005 yılları arasında çalışan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabinesinin ilk Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Kurum, evli ve 3 çocuk babası. 2018-2023'te bakanlık görevini sürdüren Kurum, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi. TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Kurum ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin yaygınlaşması için de çalışmalar yaptı.