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AK PARTİ TÜM İLLERİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ! 31 Mart 2024 yerel seçim AK Parti (Cumhur İttifakı) adayları iller ve ilçeler sıralı tam liste burada!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için partisinin belediye başkan adaylarını tek tek açıkladı. İşte AK Parti'nin açıklanan büyükşehir ve il ilçe belediye başkan adayları 2024 sıralı isim listesi...

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 14:24 Güncelleme 18 Ocak 2024, 14:29
AK PARTİ TÜM İLLERİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ! 31 Mart 2024 yerel seçim AK Parti Cumhur İttifakı adayları iller ve ilçeler sıralı tam liste burada! 1

31 Mart'ta gerçekleştirilecek 2024 Yerel Seçimleri için AK Parti, çeşitli büyükşehir ve il belediyeleri için adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki parti, stratejik isimleri belirleyerek seçim sürecine hazırlanıyor. İşte bazı önemli illerde AK Parti'nin belediye başkanı adayları:

AK PARTİ TÜM İLLERİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ! 31 Mart 2024 yerel seçim AK Parti Cumhur İttifakı adayları iller ve ilçeler sıralı tam liste burada! 2

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum

Ankara'da 1976 yılında doğan Kurum, Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını da "Kentsel dönüşüm" alanında tamamladı.

Çeşitli özel kuruluşlarda 1999-2005 yılları arasında çalışan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabinesinin ilk Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Kurum, evli ve 3 çocuk babası.

2018-2023'te bakanlık görevini sürdüren Kurum, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Kurum ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin yaygınlaşması için de çalışmalar yaptı.

AK PARTİ TÜM İLLERİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ! 31 Mart 2024 yerel seçim AK Parti Cumhur İttifakı adayları iller ve ilçeler sıralı tam liste burada! 3

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş
Aydın'ın Çine ilçesinde 1965'te dünyaya gelen Savaş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

26. Dönem Milletvekilliği sürecinde AK Parti MKYK üyeliği yapan Savaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürüttü.

Evli olan ve iki çocuğu bulunan Savaş, 27. Dönem Milletvekilliği sürecinde TBMM Kamu İktisadi ve Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı'na seçildi.

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