AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten fon açıklaması: İhmali, kusuru veya kastı olanlar hesap verecek
AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son dönemin en çok konuşulan fon olayına ve ekonomik düzenlemelere ilişkin net mesajlar verdi. Cumhurbaşkanının talimatıyla Devlet Denetleme Kurumu'nun devreye girdiğini belirten Çelik, dolandırıcılarla meşru yatırımcıların birbirinden hassas bir şekilde ayrılacağını ve ihmali olan herkesin hesap vereceğini söyledi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel