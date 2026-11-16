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Kahramanmaraş’ta halı saha maçında hakeme saldırdılar! O anlar kamerada

Kahramanmaraş’ta halı saha maçında hakeme saldırdılar! O anlar kamerada

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Kahramanmaraş’ta sağlık çalışanları arasında oynanan halı saha maçı, bitiş düdüğünün ardından gerginliğe sahne oldu. Hakemin kararlarına tepki gösteren 3 sağlık çalışanı hakeme saldırdı.

MAÇ 4-2 SONA ERDİ, GERGİNLİK BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE BAŞLADI

Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanları arasında oynanan halı saha maçı, bitiş düdüğünün ardından yaşanan gerginlikle gündeme geldi.

4-2 sona eren karşılaşmada, hakemin kararlarına tepki gösteren 3 sağlık çalışanının maçın hakemine saldırdığı bildirildi.

HAKEME SALDIRI ANLARI KAMERADA

Maçın ardından yaşanan saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, karşılaşmanın ardından yaşanan gerginlik ve hakeme yönelik saldırı anları yer aldı.

Olayın, maçın bitiş düdüğünün ardından meydana geldiği belirtildi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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