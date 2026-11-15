Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acılı baba sessizliğini bozdu: Her şey açıklandığı gibi değil
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden asistan doktor Pelin Pınar'ın ölümüyle ilgili babası Yalçın Çınar, ilk kez ATV Haber'e konuştu. Kızının intihar ettiğine inanmadığını belirten acılı baba, "Her şey açıklandığı gibi değil" diyerek olayda dışarıdan bir müdahale olabileceğini öne sürdü. Çınar, kızının ölümünden önce nişan hazırlığı yaptığını da anlattı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel