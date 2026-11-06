Bakan Ersoy'dan TBMM'de "Geleceğe Miras" bilançosu: 32 binden fazla arkeolojik buluntu gün yüzüne çıkarıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2027 bütçe sunumunda "Geleceğe Miras" projesiyle 2024-2026 yılları arasında 32 binden fazla arkeolojik eserin çıkarıldığını açıkladı. Ersoy, 2027 hedefleri kapsamında kazı ve araştırma sayısını 820’ye çıkarmayı, Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni ise 32 ile yaymayı planladıklarını duyurdu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel