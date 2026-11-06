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Müge Anlı'da aranan Elife Doğrul'un dosyasında sıcak gelişme! 3 ilde operasyon, kayınbiraderleri dahil 4 kişi gözaltında

Müge Anlı'da aranan Elife Doğrul'un dosyasında sıcak gelişme! 3 ilde operasyon, kayınbiraderleri dahil 4 kişi gözaltında

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Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında kaybolan Elife Doğrul'un akıbeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılırken dosyada yeni gelişme yaşandı. Aydın, İzmir ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

2003 yılında Aydın'ın Söke ilçesinde kaybolan Elife Doğrul'un akıbeti, kızı Hülya Yıldız'ın başvurusu üzerine Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılmaya başlandı. Dosyada Doğrul'un son olarak amcası Metin Musacalı'nın aracına bindiği iddiası ve boş olduğu öne sürülen bir mezar gibi dikkat çeken ayrıntılar gündeme geldi.

Programdaki yayınların ardından yeni soruşturma başlatılırken Aydın, İzmir ve Mersin'de operasyon düzenlendi. Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı Aydın'ın Söke ilçesinde, Serap Gezer Mersin'de, Ufuk Korçolak ise İzmir'de gözaltına alındı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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