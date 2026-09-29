Giriş Tarihi: 29 Eylül 2026 16:09

Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa'da meydana gelen okul saldırılarının ardından harekete geçen İçişleri Bakanlığı, internetteki provokatif içeriklere ve şiddet eğilimli yapılara yönelik dev bir siber operasyon başlattı. Operasyonlar kapsamında çocukları şiddete teşvik eden dijital oyunlar ve "C31K" isimli oluşumun Telegram kanalları dahil 12 bin 141 URL adresine erişim engeli getirilirken; gözaltına alınan 3 bin 810 şüpheliden 304'ü tutuklandı.