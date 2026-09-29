Okul saldırıları sonrası siber operasyon: 12 bin 141 URL engellendi
Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa’daki okul saldırılarının ardından internet ortamındaki saldırgan ve provokatif içeriklere yönelik siber operasyon düzenlendi. 3 bin 810 kişi gözaltına alınırken 304 kişi tutuklandı, 12 bin 141 URL için erişim engeli uygulandı.
Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa'da meydana gelen okul saldırılarının ardından harekete geçen İçişleri Bakanlığı, internetteki provokatif içeriklere ve şiddet eğilimli yapılara yönelik dev bir siber operasyon başlattı. Operasyonlar kapsamında çocukları şiddete teşvik eden dijital oyunlar ve "C31K" isimli oluşumun Telegram kanalları dahil 12 bin 141 URL adresine erişim engeli getirilirken; gözaltına alınan 3 bin 810 şüpheliden 304'ü tutuklandı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel