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Gaziantep’te acı olay: 17 yaşındaki işçi inşaatta hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2026 15:11 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026 15:15

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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde inşaat halindeki binada su tesisat işi yapan 17 yaşındaki Halil Yağız, 6’ncı kattan teras kata düştü. Sağlık ekipleri, genç işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi'ndeki 6 katlı bir inşaatta su tesisatı işi yapan 17 yaşındaki Halil Yağız, henüz belirlenemeyen bir nedenle en üst kattan düşerek hayatını kaybetti. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yağız'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.