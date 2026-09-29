İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa'da meydana gelen okul saldırılarının ardından internet ortamındaki paylaşımları mercek altına aldı. ÜÇ İLDEKİ SALDIRILARIN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLDİ Siber ekiplerin çalışmaları, 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta, 22 Eylül tarihinde ise Manisa'da meydana gelen olayların ardından yoğunlaştırıldı. İnternet ortamında siber, açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri yürütülürken, saldırgan ve provokatif içerik paylaşan hesapların tespit edilmesine yönelik kapsamlı inceleme gerçekleştirildi.

3810 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Emniyet birimlerinin koordineli çalışmaları sonucunda saldırgan ve provokatif nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edilen toplam 3810 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 304'ü, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. SALDIRGAN VE PROVOKATİF HESAPLAR MERCEK ALTINDA Çalışmalar kapsamında incelenen hesapların içerikleri de sınıflandırıldı. Buna göre 1338 hesabın saldırgan, 571 hesabın provokatif, 39 hesabın aşırıcılık ve ırkçılık içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi. Ayrıca 38 hesabın çocukları şiddete sevk edebilecek nitelikte oyun yayınları yaptığı tespit edildi.