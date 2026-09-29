Okul saldırıları sonrası dev siber operasyon: 3810 gözaltı, 304 tutuklama, 12 bin 141 URL adresi hakkında erişim engeli
Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa'da yaşanan okul saldırılarının ardından internet ortamındaki saldırgan ve provokatif içeriklere yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen siber operasyonlarda 3810 kişi gözaltına alınırken, 304 kişi tutuklandı. Çocukları şiddete sevk eden dijital oyunlar ile C31K isimli oluşuma ait Telegram kanallarının da aralarında bulunduğu toplam 12 bin 141 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa'da meydana gelen okul saldırılarının ardından internet ortamındaki paylaşımları mercek altına aldı.
ÜÇ İLDEKİ SALDIRILARIN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLDİ
Siber ekiplerin çalışmaları, 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta, 22 Eylül tarihinde ise Manisa'da meydana gelen olayların ardından yoğunlaştırıldı.
İnternet ortamında siber, açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri yürütülürken, saldırgan ve provokatif içerik paylaşan hesapların tespit edilmesine yönelik kapsamlı inceleme gerçekleştirildi.
3810 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Emniyet birimlerinin koordineli çalışmaları sonucunda saldırgan ve provokatif nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edilen toplam 3810 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 304'ü, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SALDIRGAN VE PROVOKATİF HESAPLAR MERCEK ALTINDA
Çalışmalar kapsamında incelenen hesapların içerikleri de sınıflandırıldı. Buna göre 1338 hesabın saldırgan, 571 hesabın provokatif, 39 hesabın aşırıcılık ve ırkçılık içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.
Ayrıca 38 hesabın çocukları şiddete sevk edebilecek nitelikte oyun yayınları yaptığı tespit edildi.
C31K'NIN TELEGRAM KANALLARI DA LİSTEDE
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının çalışmaları yalnızca hesap ve kişilerin tespitiyle sınırlı kalmadı. Zararlı içeriklerin dijital ortamdan kaldırılması ve erişimin engellenmesi amacıyla da işlem yapıldı.
Çocukları şiddete yönlendirdiği değerlendirilen dijital oyunlar ile C31K isimli oluşuma ait Telegram kanallarının da aralarında bulunduğu toplam 12 bin 141 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.
12 BİNİ AŞKIN URL'YE ERİŞİM ENGELİ
Yürütülen çalışmalar kapsamında 12 binin üzerinde URL'nin erişime kapatılmasıyla saldırı ve provokasyon çağrılarının yayılmasının önüne geçilmesine yönelik adım atıldı.
İçişleri Bakanlığının okul saldırılarının ardından yürüttüğü siber çalışmalar sonucunda toplam 3810 kişi gözaltına alınırken, 304 kişi tutuklandı. Siber ekiplerin internet ortamındaki saldırgan, provokatif, aşırıcılık ve ırkçılık içerikli paylaşımlar ile çocukları şiddete sevk edebilecek yayınlara yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.