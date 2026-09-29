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''Motovlogcu Dayı' mahlaslı sosyal medya fenomeni Cumhur Kahriman, Dikili’de motosiklet kazasında öldü

''Motovlogcu Dayı' mahlaslı sosyal medya fenomeni Cumhur Kahriman, Dikili’de motosiklet kazasında öldü

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İzmir’in Dikili ilçesinde motosiklet ve trafik güvenliği üzerine videolar hazırlayan, “Motovlogcu Dayı” adıyla tanınan 46 yaşındaki Cumhur Kahriman, motosikletiyle seyir halindeki bir TIR’a arkadan çarptı. Kazada Kahriman yaşamını yitirdi.

İzmir'in Dikili ilçesinde, sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" olarak tanınan 46 yaşındaki Cumhur Kahriman, dün akşam saat 20.30 sıralarında geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

İzmir-Çanakkale kara yolunda seyir halinde olan Kahriman, önünde ilerleyen ve plakası henüz tespit edilemeyen bir TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan talihsiz motosikletçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından durmayarak yoluna devam eden TIR sürücüsünü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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