Giriş Tarihi: 29 Eylül 2026 11:09 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026 11:10

İzmir'in Dikili ilçesinde, sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" olarak tanınan 46 yaşındaki Cumhur Kahriman, dün akşam saat 20.30 sıralarında geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

İzmir-Çanakkale kara yolunda seyir halinde olan Kahriman, önünde ilerleyen ve plakası henüz tespit edilemeyen bir TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan talihsiz motosikletçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından durmayarak yoluna devam eden TIR sürücüsünü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.