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Serik’te uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kamerada! 35 adres ve 2 tekne didik didik arandı

Serik’te uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kamerada! 35 adres ve 2 tekne didik didik arandı

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Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 Eylül’de 35 adres ve 2 teknede eş zamanlı operasyon düzenlendi. 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın uyuşturucu ve fuhuş iddialarına ilişkin olduğu bildirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında eski belediye yöneticileri ve iş insanlarının da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. 35 adres ve 2 tekneye yönelik baskınlarda uyuşturucu temini ve fuhuş organizasyonu iddiaları incelenirken, firari şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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