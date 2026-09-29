35 ilde uyuşturucu darbesi! 653 kilo madde ele geçirildi 172 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda 35 ilde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 653 kilogram uyuşturucu madde ile 410 bin 412 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 264 şüpheliden 172'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 92 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel