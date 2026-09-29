Giriş Tarihi: 29 Eylül 2026 15:49 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026 15:50

İstanbul Çekmeköy'de bir AVM otoparkında fren yerine gaza basan cip sürücüsü, önündeki otomobille birlikte kafeye daldı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada kafenin boş olması olası bir faciayı önlerken, olayda yaralanan olmadı.