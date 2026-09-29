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Cip kafeye girdi: Çekmeköy’deki kaza kamerada

Cip kafeye girdi: Çekmeköy’deki kaza kamerada

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Çekmeköy’de iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı cip, park halindeki otomobile çarptı. 2 aracın birlikte kafeye girdiği kazada yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Çekmeköy'de bir AVM otoparkında fren yerine gaza basan cip sürücüsü, önündeki otomobille birlikte kafeye daldı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada kafenin boş olması olası bir faciayı önlerken, olayda yaralanan olmadı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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