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Türkiye’nin Antalya’da ev sahipliği yapacağı COP31'in yol haritası belli oldu!

Türkiye’nin Antalya’da ev sahipliği yapacağı COP31'in yol haritası belli oldu!

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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde düzenlenen uluslararası etkinlikte Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31'in yol haritasını deklare etti. "Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon" ilkeleri üzerine inşa edilen COP31 Eylem Gündemi'nin 10 öncelikli tema, küresel hedefler, 11 girişim ve 13 destekleyici çıktıdan oluştuğu açıklandı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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