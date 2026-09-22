Akın Gürlek'ten okul saldırısı hakkında açıklama: Saldırgan çocukla birlikte anne, baba ve dede de gözaltında!

Trump ve Pezeşkiyan görüşecek mi? ABD'li diplomat Tom Barrack yanıtladı!

Manisa'daki saldırıda görgü tanıkları anlattı: "Bayan öğretmen bir öğrenciyi kucaklayıp götürdü!

Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 4. dalga! 16 şüphelinin tamamı yakalandı!

Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 4. dalga! 16 şüphelinin tamamı yakalandı!