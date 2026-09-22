Başkan Erdoğan'ın ABD temasları sürüyor! Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah ile bir araya geldi

Manisa’da lise önünde saldırı! Av tüfeğiyle ateş açtı: Yaralılar var, saldırgan yaya olarak kaçtı

Manisa'da lise önünde etrafa ateş açıp kaçtı: O anlar kamerada!

Akın Gürlek'ten okul saldırısı hakkında açıklama: Saldırgan çocukla birlikte anne, baba ve dede de gözaltında!

Akın Gürlek'ten okul saldırısı hakkında açıklama: Saldırgan çocukla birlikte anne, baba ve dede de gözaltında!