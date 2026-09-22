Trump ve Pezeşkiyan görüşecek mi? ABD'li diplomat Tom Barrack yanıtladı!
Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu kapsamındaki diplomasi trafiği hız kesmeden devam ederken, küresel gerilimlerin gölgesinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın olası bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği merak konusu oldu. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, iki lider arasında temas olup olmayacağına ilişkin soruya "Bu konuda bilgim yok, ne olacağını göreceğiz" yanıtını verdi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel