Manisa’da lise önünde saldırı! Av tüfeğiyle ateş açtı: Yaralılar var, saldırgan yaya olarak kaçtı

Manisa'da lise önünde etrafa ateş açıp kaçtı: O anlar kamerada!

Akın Gürlek'ten okul saldırısı hakkında açıklama: Saldırgan çocukla birlikte anne, baba ve dede de gözaltında!

Trump ve Pezeşkiyan görüşecek mi? ABD'li diplomat Tom Barrack yanıtladı!

Trump ve Pezeşkiyan görüşecek mi? ABD'li diplomat Tom Barrack yanıtladı!