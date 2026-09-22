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Manisa'daki saldırıda görgü tanıkları anlattı: "Bayan öğretmen bir öğrenciyi kucaklayıp götürdü!

Manisa'daki saldırıda görgü tanıkları anlattı: "Bayan öğretmen bir öğrenciyi kucaklayıp götürdü!

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okul yakınlarında meydana gelen ve büyük paniğe yol açan silahlı saldırının ardından olayın görgü tanıkları yaşanan dehşet anlarını anlattı. Saldırganın elindeki silahla ateş açtığını belirten tanıklar, bir kadın öğretmenin fedakarlık yaparak bir öğrenciyi kucaklayıp olay yerinden uzaklaştırdığını ve şüphelinin küfürler ederek ara sokaklara kaçtığını dile getirdi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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