Trump ve Pezeşkiyan görüşecek mi? ABD'li diplomat Tom Barrack yanıtladı!

Manisa'daki saldırıda görgü tanıkları anlattı: "Bayan öğretmen bir öğrenciyi kucaklayıp götürdü!

Manisa’da lise önünde saldırı! Av tüfeğiyle ateş açtı: Yaralılar var, saldırgan yaya olarak kaçtı

Manisa'da lise önünde etrafa ateş açıp kaçtı: O anlar kamerada!

Trump ve Pezeşkiyan görüşecek mi? ABD'li diplomat Tom Barrack yanıtladı!