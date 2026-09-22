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Akın Gürlek'ten okul saldırısı hakkında açıklama: Saldırgan çocukla birlikte anne, baba ve dede de gözaltında!

Akın Gürlek'ten okul saldırısı hakkında açıklama: Saldırgan çocukla birlikte anne, baba ve dede de gözaltında!

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde öğrencilerin okula gittiği sokakta meydana gelen ve 2’si ağır 11 öğrencinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırıyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı. Soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirten Bakan Gürlek, saldırıyı gerçekleştiren çocuğun yanı sıra anne, baba ve silahın sahibi/muhafaza sorumlusu olduğu belirlenen dedesinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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