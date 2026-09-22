Akın Gürlek'ten okul saldırısı hakkında açıklama: Saldırgan çocukla birlikte anne, baba ve dede de gözaltında!
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde öğrencilerin okula gittiği sokakta meydana gelen ve 2’si ağır 11 öğrencinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırıyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı. Soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirten Bakan Gürlek, saldırıyı gerçekleştiren çocuğun yanı sıra anne, baba ve silahın sahibi/muhafaza sorumlusu olduğu belirlenen dedesinin de gözaltına alındığını duyurdu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel